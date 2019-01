Gelo e neve nella Marsica, meno otto gradi ad Aielli, Di Natale: non uscire non necessario

Aielli. Continua a nevicare incessantemente sulla Marsica. Fin dalle prime luci dell’alba i fiocchi di neve hanno imbiancato tutti i comuni della provincia aquilana regalando ai più piccoli del sano divertimento in giardino o nei parchi ed agli appassionati fotografia degli scorci bellissimi da immortalare per sempre.



Al contempo, però, non mancano i disagi. Ad Aielli il sindaco Di Natale ha invitato i cittadini a “non uscire se non necessario. Sta nevicando a -8 gradi e anche con il sale la neve non riesce a sciogliersi. Abbiamo appena attivato il Coc (centro operativo comunale). Per qualsiasi emergenza contatteci”.