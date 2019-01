Gelicidio ed effetto frozen: auto e bus fermi, raffica di incidenti in tutta la Marsica a causa della pioggia gelata (Gallery)

Marsica in ginocchio a causa dell’effetto frozen, il cosiddetto gelicidio. Raffica di incidente ad Avezzano e in tutto il territorio a causa della pioggia gelata. Degli autobus sono stati costretti a fermarsi al terminal, mentre tante auto non sono riuscite a partire nelle strade in salita.

Gli incidenti sono stati numerosi. Molti non sono stati denunciati perché si tratta solo di tamponamenti, ma tanti hanno visto auto finire fuori strada. Tanti i comuni marsicani interessati dalla pioggia gelata che ha reso le strade impercorribili. Ad Avezzano è stato richiesto l’intervento della polizia stradale e molti autobus con studenti e pendolari hanno rischiato di non partire. Alcuni autobus non sono partiti a causa della strada ghiacciata. Da Tagliacozzo i bus non hanno raggiunto il vicino Comune di Sante Marie.

Un fenomeno molto pericoloso. Questa situazione si verifica quando cade la pioggia, ma con temperatura al suolo pari a zero gradi, o anche inferiore. Non tutti sanno che, con una temperatura al suolo pari o inferiore allo zero, non sempre nevica ma può cadere la precipitazione sotto forma di pioggia, quando incontra strati in atmosfera più miti e con temperature superiori a zero gradi. Il gelicidio non è altro che un tipo di precipitazione sopraffusa (acqua allo stato ancora liquido nonostante temperature al suolo uguali o inferiori a 0°C), che tende a congelare all’istante non appena tocca una qualunque superficie o un qualunque oggetto.

Il sale è l’unica arma che può, solo in parte, far fronte al problema che però è causato dalle temperature base e dalla pioggia. Molte le proteste per chiedere più sale sulle strade nei comuni ma principalmente nelle strade a percorrenza veloce dove il fenomeno rischia di fare delle vittime.