Gelato a domicilio? Ci pensa Elite Surgelati: per riceverlo a casa basta un click

Avete mai pensato a un’estate senza gelato? Nonostante il consumo da parte degli italiani sia aumentato considerevolmente anche durante l’inverno, i mesi estivi registrano numeri nelle vendite sempre più in crescita. C’è chi ama mangiarlo sulla panchina di una piazza o passeggiando guardando le vetrine dei negozi e chi, al contrario, preferisce gustarlo seduto comodamente sul divano o nel giardino di casa propria con degli amici.

Per questi ultimi, Elite Surgelati rappresenta un punto di riferimento e una soluzione utile a rispondere alle proprie esigenze. Tra le proposte che l’azienda presenta ogni anno ai propri clienti, infatti, è possibile scegliere tra un ampio ventaglio di gelati da ordinare in maniera semplice e veloce dal telefono e ricevere direttamente a casa.

Le varietà offerte sono ideali sia per i grandi che per i più piccini, ma soprattutto sono capaci di trovare una soluzione ai bisogni che ogni situazione quotidiana può richiedere. Eccone qualcuna: sei a casa e i tuoi bambini vogliono fare una merenda gustosa con i propri compagni di gioco; ci sono ospiti improvvisi ma non hai nulla da poter offrire loro in dispensa; non hai voglia di uscire ma desideri fare uno spuntino post cena mentre sei sdraiato sulla sedia a dondolo del tuo terrazzo o giardino. Avere pronti in congelatore i gelati, insomma, vi può salvare in molte occasioni.

Il gelato a domicilio ha, oltre a questo, altri numerosi vantaggi come la possibilità di scegliere in tutta comodità le tipologie preferite o anche risparmiare del tempo a uscire per acquistarlo.

Tutto ciò, senza avere paura del caldo. Il gelato si conserva tramite la catena del freddo e non ha bisogno di conservanti. Il rispetto della catena è importante per evitare di perdere le qualità organolettiche del prodotto che si mantengono durante tutto il percorso grazie alle basse temperature (-18°C) in cui vengono trasportati.

Elite da sempre utilizza mezzi altamente performanti con attrezzature che permettono di garantire le temperature adeguate. Non per questo, da anni rappresenta un punto fermo nel campo delle consegne a domicilio di prodotti surgelati e non nel centro Italia.

Scopri tutte le varietà di gelato che sono in offerta questo mese

