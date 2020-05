Gelateria Duomo Avezzano, in arrivo servizio di ritiro in negozio. Nel frattempo, tour virtuale tra i gusti più prelibati

Hai voglia di gelato? L’arrivo della bella stagione fa rinascere in te la voglia di riassaporare quei gusti che hai sognato durante tutto l’inverno? Come vi avevamo già raccontato, la Gelateria Duomo approda direttamente a casa tua (per maggiori dettagli clicca qui). Ma c’è anche una novità! Entro la fine di questa settimana sarà attivato ad Avezzano il ritiro in negozio.

Oggi ti faremo fare un tour tra i numerosi gusti che torneranno a far ballare le tue papille gustative e ti sveleremo qualche segreto sui processi di produzione nonché i cavalli di battaglia della gelateria numero uno della regione Abruzzo.

Il maestro del gelato della Gelateria Duomo Francesco Dioletta, ci ha accompagnato in questo percorso e ha puntato i riflettori su quelli che sono i gusti che hanno riscosso maggiore successo nel corso degli anni. “I nostri clienti”, ha raccontato, “sono fedeli ai grandi classici: nocciola, pistacchio, cioccolato… Il perché è evidente: la semplicità, se affiancata da elevata qualità, è vincente. Per noi la cernita delle materie prima è infatti la parte più importante dell’intera produzione. I prodotti che valgono come possono essere le nocciole del Piemonte IGP che utilizziamo, ad esempio, per realizzare il gusto nocciola fanno la differenza”.

La Gelateria Duomo, però, offre un ampio ventaglio di gusti anche per chi ha voglia di sperimentare nuovi sapori in cui vengono racchiusi elementi legati alle radici della terra abruzzese. “Tra i gusti che ci contraddistinguono in termini di creatività e originalità sono “Sapori aquilani” (torrone bianco dell’aquila con zafferano DOP dell’Aquila, “Transumanza”, dedicato all’antica pratica pastorale (ricotta di Pizzoli, caffè espresso, cioccolato e arancia). L’idea è quella di richiamare una ricetta tipica del passato ovvero la ricotta sciolta nel caffè. E ancora “Ricetta del Nonno” (simile alla Transumanza ma con una variante: la ricotta è accompagnata da caffè in polvere con liquore all’arancia e cioccolato fuso). Infine, abbiamo “Spirulino”, che non è da confondere con il puffo in quanto si tratta di fiordilatte ricco di alga spirulina da cui estraiamo pigmenti per ricavare il colore blu”.

Che sia classico o stravagante il gelato del Duomo ha una caratteristica di base comune: “punta alla genuinità. La nostra filosofia si basa sul dare spazio nella alle materie prime d’eccellenza locali. E’ giusto specificare, però, che questo non vuol dire disdegnare quelle che provengono da fuori. Come ci regoliamo? Nel caso in cui i prodotti necessari non siano presenti nella nostra area andiamo alla ricerca del meglio nel resto d’Italia (parliamo di melograni e limoni di Sicilia, per fare un esempio).

Quello che facciamo da sempre”, ha continuato Francesco, “è offrire una ricetta pulita alla quale dare sapore nel modo più naturale possibile. I nostri gelati sono privi di coloranti artificiali, aromi o grassi che vadano al di là di quelli vegetali (provenienti in modo naturale da nocciole, pistacchi etc) e della panna fresca. Come facciamo quindi ad assicurare un sapore forte e intenso? Utilizzando, oltre alla qualità, anche la quantità giusta del prodotto che fa da base al gusto preso in considerazione. Per il gusto alla fragola, ad esempio, siamo arrivati a inserire il 70% di fragole. Ciò vuol dire che per 1 kg di gelato sono state usate 700 fragole senza aggiungere ingredienti che non fanno bene alla salute”.

“Noi puntiamo a migliorarci sempre”, ha concluso, “non finiamo mai di imparare cose nuove. Stiamo ora studiando tecniche e bilanciamenti per rendere il gelato mono-zucchero. E’ importante, inoltre, sottolineare che il libro degli ingredienti è presente e consultabile da tutti i nostri clienti. Noi andiamo fieri di ciò che facciamo e delle materie prime che inseriamo nel nostro gelato. Non avendo nulla da nascondere, dunque, vogliamo essere trasparenti e condividere le nostre scelte con coloro che scelgono il nostro gelato”.

Se hai voglia di gelato e vuoi ordinare una vaschetta, non ti resta che scrivere al numero 392 4633946. La consegna ad Avezzano verrà effettuata solo il venerdì. Puoi ordinare tutta la settimana fino a giovedì.