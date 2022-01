Gastroenterite virale, centinaia di casi in tutta la Marsica. In tanti al pronto soccorso

Avezzano. Una gastroenterite virale si sta diffondendo velocemente nella Marsica in questi giorni. Si tratta di un’infezione che si sviluppa a livello intestinale per l’azione di un virus e che colpisce adulti e bambini. Centinaia i casi segnalati in tutta la Marsica e tanti i pazienti che sono dovuti ricorrere alle cure mediche per i forti dolori causati dal virus.

Una situazione che sta creando preoccupazione e allarme in tutto il territorio. In tanti infatti alle prime avvisaglie ricorrono subito al tampone anti – covid perchè preoccupati di poter aver contratto il virus. La nuova variante Omicron che ha colpito migliaia di persone nella Marsica tra i vari sintomi ha anche vomito o diarrea.

La gastroenterite virale, a causa della quale in tanti sono finiti al pronto soccorso, dura non più di 48 ore e poi sparisce lasciando solo spossatezza e dolori addominali. I medici di famiglia e i pediatri marsicani stanno ricevendo ogni giorno telefonate dai loro assistiti colpiti dalla gastroenterite virale che non risparmia neanche i bambini.