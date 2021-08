Gasperina Tozzi è il neo commissario del Patto Territoriale della Marsica

Carsoli. Gasperina Tozzi, consigliere comunale di Carsoli, è il nuovo commissario del Patto Territoriale della Marsica.

“Auguri di buon lavoro alla nuova Presidente del Patto Territoriale Marsica, la nostra Consigliera Comunale Gasperina Tozzi”, il commento del sindaco Velia Nazzarro, “questa mattina, all’esito della riunione del Consiglio Direttivo convocato proprio per la nomina del presidente e del vice presidente, la scelta è appunto ricaduta sulla persona della consigliera del Comune di Carsoli per la presidenza e su Apolloni Piergiorgio per la vice presidenza. Un importante riconoscimento per il nostro Comune che ci spinge a lavorare sempre con maggiore impegno in collaborazione con tutti i soci del Patto per il bene di tutto il nostro territorio marsicano. Ringrazio la Provincia dell’Aquila e il Comune di Avezzano per la fiducia dimostrata e auguro un buon lavoro alla neo Presidente, al vice e a tutto il Consiglio Direttivo. E andiamo avanti!”.