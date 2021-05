Gare di nuoto regionali, la Marsica porta a casa ottimi risultati per esordienti con il team centro Italia

Avezzano. Si sono svolte sabato le prove valide per la qualificazione al trofeo delle regioni esordienti A e la prova di qualificazione campionato esordienti B su base regionale di nuoto.

In gara anche un bel gruppo di atleti del Team Centro Italia, a conferma della grande crescita del settore esordienti anche in quest’anno di estrema difficoltà. Per tutti grandi prestazioni e continui miglioramenti.

Molto soddisfatto l’allenatore Francesvo Ulto e l’allenatrice Maria Luigia Montuori, sia per i risultati che per il comportamento dei ragazzi. Per quanto riguarda gli esordienti B ottime prestazioni di tutti i ragazzi, molti al primo anno di categoria, che hanno dimostrato oltre ad un’ottima preparazione anche un gran rispetto delle regole che non sempre sono facili da rispettare. Per gli esordienti A si trattava della seconda prova di nuoto di questa stagione. Anche per loro miglioramenti in ogni gara a riprova della grande maturità e consapevolezza che stanno raggiungendo allenamento dopo allenamento.

Di Ruscio Elisa chiude i campionati in vasca corta facendo en plein di medaglie e titoli regionali. Dopo aver vinto nei 50 rana e 100 farfalla, vince e sigla il record regionale sia sui 100 misti che sui 100 rana con dei tempi di rilievo, con un record che resisteva dal 2012. L’atleta allenata dal coach Francesco Ulto si conferma pluricampionessa regionale e al secondo posto nazionale sui 100 rana e quarta in Italia sui 100 misti.

Terzo classificato sui 400 stile Pasquale Fosca atleta classe 2010 allenato da coach Ulto vince i 400 stile nel concentramento L’Aquila-Teramo e a livello regionale chiude al terzo posto con 5.35.0. Tempo che lo porta tra i primi 10 atleti d’Italia della sua categoria. Andrea D’Angelo si aggiudica il bronzo nei 200 misti. Miglioramenti cronometrici evidenti per Marialoreta Cornelio, Elena Altieri, Ginevra Ballarini, Elisa Di ruscio, Filippo Fracassi Andrea D’Angelo Andrea dell’Orso e Fosca Pasquale.

Impegno, grinta e tanti buoni risultati. Tutto questo – in estrema sintesi – è quanto scaturito dalle ultime prestazioni offerte dagli Esordienti A del coach Riccardo Rossi, dove non sono mancati i podi importanti e sensibili miglioramenti per tutti gli atleti del Team marsicano. Veronica Luciano con il titolo di ieri porta a otto le sue medaglie d’oro regionali, più due bronzi e un argento, insieme a due record regionali di categoria, mentre Roberto Di Ruscio arrichisce il suo palmares di 4 titoli regionali con altre due medaglie di bronzo.

Notevoli i miglioramenti dell’atleta Gloria Pietrosante che alla prima gara i 100 rana si posiziona al 5° posto ma chiude in bellezza laureandosi vice campionessa regionale al 200 ra. Ottimo piazzamento ad un soffio dal podio per Roberta De Angelis nei 400 stile E notevoli miglioramenti da parte di tutto il settore con Ricci Domenico , Evangelista Giordano, Ricci Emanuele, Liberati Antonio, Figurato Maila, Paolini Francesca, Montaldi Alessia, Piacente Alessia ,Imperiale Sofia, Zauri Ester che scavalcano posizioni in classifica generale regionale. Risultati degni di nota per il Team Centro Italia, che dopo essersi affermato a livello nazionale con la prima squadra assoluta, si fa valere anche nel settore giovanile, anche li nei primi posti a livello nazionale.