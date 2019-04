Garage in fiamme nel quartiere di Borgo Angizia, momenti di paura per i residenti

Avezzano. Garage in fiamme nel quartiere di Borgo Angizia. E’ successo questo pomeriggio intono alle 16:30 in via Colle Rotondo, vicino al Convento dei Frati Cappuccini dove sono divampate le fiamme in un’abitazione. L’incendio si è sviluppato principalmente nel garage della casa.I vigili del fuoco di Avezzano sono intervenuti tempestivamente evitando danni all’ intera struttura e al vicinato.

Sono ancora in corso le ultime operazioni di spegnimento del fuoco e gli interventi di bonifica. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non ci sono state conseguenze per i residenti.