Oggi aperture buste Campus Tagliacozzo, Montelisciani: ora porremo domande a chi potrà darci risposta

Tagliacozzo. “Stamattina in Comune ci sarà l’apertura delle buste con le offerte economiche relative al bando di gara per la costruzione delle nuove scuole medie”. È quanto dichiara, in una nota, Vincenzo Montelisciani, capogruppo di Tagliacozzo Unita in consiglio Comunale.

“Al termine di questo passaggio”, spiega Montelisciani, “l’amministrazione Comunale potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e, con ciò, metterà in salvo il finanziamento di 2,5 milioni ottenuto nel 2015 dalla precedente amministrazione che altrimenti rischierebbe di andare perso entro poco tempo”.

“Per senso di responsabilità verso il paese e verso il Comune”, precisa il capogruppo di Tagliacozzo Unita, “abbiamo fino a ora evitato di esprimere in luoghi diversi dal Consiglio Comunale le nostre perplessità sul percorso amministrativo che ci ha portato fin qui. Non volevamo in alcun modo rischiare che i tagliacozzani perdessero quei soldi. Da domani, per lo stesso senso di responsabilità verso il paese e verso il Comune, faremo ciò che è nostro dovere fare”.

“In Consiglio Comunale non abbiamo mai trovato orecchie disposte ad ascoltare i nostri rilievi”, conclude Montelisciani, “ai quali gli amministratori hanno sempre e solo risposto con insulti e porte in faccia. Con serenità, trasparenza, lealtà verso il bene comune e la Cosa Pubblica, porremo a chi finalmente ci degnerà di una risposta le stesse domande che facciamo da tre anni a chi di una risposta vera non ci ha mai degnato.”