Gara di corsa cittadina a Pescina: urban trail di Fontamara, primo trofeo Silone

Pescina. Il CSI (Centro Sportivo Italiano) comitato di L’Aquila, organizza il Primo URBAN TRAIL DI FONTAMARA TROFEO SILONE, gara competitiva di corsa cittadina e in natura, valevole per il campionato provinciale CSI L’Aquila e per le qualificazioni al Campionato Nazionale. La gara è in programma per il 12 giugno 2022, alle ore 10:00, con partenza da piazza Mazzarino, a Pescina.

Si tratta di un percorso urbano, unico nel suo genere, commenta il presidente del CSI L’Aquila Luca Tarquini, percorso ideato da Francesco Monacelli responsabile del settore Trail del comitato CSI di L’Aquila che attraversa il centro storico del centro marsicano. Unici e considerevoli i premi e i Kit gara distribuiti ai partecipanti. Il percorso tutto da scoprire che presenta tratti impegnativi caratterizzati dalla presenza di sentieri escursionistici e carrarecce capaci di entusiasmare tutti gli appassionati. Il terreno e l’altimetria della gara sono l’ideale per chiunque voglia mettersi alla prova per la prima volta con un TRAIL URBANO. Il percorso verrà segnalato con cartelli e bandierine ben visibili ed è fatto assoluto divieto di uscire dalla traccia indicata.

La gara è aperta a tutti gli atleti in possesso della certificazione medica per l’idoneità alla pratica degli sport agonistici ad elevato impegno cardiovascolare con dicitura “Atletica Leggera”, rilasciata dal medico di medicina dello sport e valida alla data della gara, che abbiano compiuto i 18 anni di età. La gara si svolge su un percorso con superfici varie, prevalentemente ciottoli e asfalto ma con tratti di sterrato tecnico. Ogni concorrente dovrà quindi presentarsi munito di abbigliamento adatto: si consiglia l’utilizzo di scarpe tecniche con suola ben marcata.

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 11 giugno 2022 e possono essere effettuate online sul sito www.digitalrace.it nell’Area Gare. La documentazione necessaria alla regolarizzazione dell’iscrizione deve essere inserita nell’apposita area riservata al momento dell’iscrizione online. Al raggiungimento dei 300 atleti, le iscrizioni verranno comunque chiuse. La quota di partecipazione ammonta a euro 10,00 fino al 31 maggio e di euro 12,00 a partire dal 1° giugno. Nella quota di iscrizione sono compresi: tassa di iscrizione, pettorale di gara, cronometraggio, assistenza e ristori, kit gara (t-shirt, zaino, cappellino, borraccia in acciaio, confezione dolci “Dolciaria Cerasani” e vino “Cantina Pietrantoni), parcheggio, servizi aggiuntivi relativi al rispetto della normativa anti-Covid vigente. Il giorno della gara la quota di iscrizione è pari a euro 15,00 e non contempla il kit gara.

Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza, il 12 giugno 2022, entro le ore 08:30. Il via sarà dato alle ore 10:00, dopo aver effettuato gli opportuni controlli dei partecipanti. Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di h. 2.30. Saranno assegnati premi ai primi 3 assoluti della classifica individuale UOMINI, alle prime 3 assolute della classifica individuale DONNE e ai primi 3 di ogni categoria CSI. Per consultare il regolamento completo dello “Urban Trail di Fontamara Trofeo Silone” si rimanda all’apposita pagina del sito www.digitalrace.it.