Gara affidamento gestione operativa del Centro smistamento merci della Marsica: se ne discute in Regione

Avezzano. La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Territorio convocata in seduta straordinaria per domani, martedì 22 marzo 2022, alle ore 11, nella sala “S. Spagnoli”.

Al primo punto all’ordine del giorno sono previste le audizioni sulla procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento in concessione della gestione operativa del Centro di smistamento merci della Marsica: Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale; Marco Salucci, legale rappresentante Alba Minerali s.r.l.; Maurizio Pagliaro, Rup procedura di gara.

Saranno poi esaminati i seguenti provvedimenti: “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europea”: Provvedimenti relativi all’aggiornamento del piano regionale per la tutela della qualità dell’aria (audizioni dell’assessore regionale Nicola Campitelli e del Direttore regionale del Dipartimento Territorio – Ambiente Pierpaolo Pescara); “Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d’acqua a uso idroelettrico in attuazione dell’articolo12 del D.lgs. n. 79”; Testo unificato “Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili” dei due progetti di legge “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche” e “Interventi regionali di promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili”; “Istituzione della Riserva naturale del Medio Sangro” (audizione del rappresentante dell’Associazione Ambiente e/è Vita, Patrizio Schiazza).

Giovedì 24 marzo, alle ore 9, si riunirà la Commissione Bilancio per l’esame degli emendamenti e degli eventuali sub emendamenti presentati ai seguenti progetti di legge: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 ((Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) e abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2020, n. 33)”; “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

Provvedimenti iscritti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale in programma sempre giovedì 24 marzo, alle ore 10, nell’Aula “Spagnoli”.