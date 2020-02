Game of Whiskies: alcune delle più famose distillerie scozzesi abbinati alle casate del Trono di Spade

Mancano pochi giorni a Game of Whiskies, l’evento ideato da Ada Nurzia bistrot di Tagliacozzo in collaborazione con Gabriele Venturini, grande esperto della saga Game of Thrones che, tra libri e telespettatori, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. “Per chi, come me“, ha dichiarato Venturini, “non è esperto di whisky, ma ha spesso avuto la curiosità di saperne di più, credo che l’abbinamento con una storia affascinante come quella del Trono di Spade sia un’occasione perfetta per avvicinarsi a questo distillato. Questo è un evento che siamo certi potrà piacere a molti, sia a coloro che sono attratti dalle atmosfere suggestive della saga fantasy, sia ai bevitori più esigenti, che avranno la possibilità di degustare alcuni whiskies in edizione limitata delle migliori distillerie scozzesi“.

A guidare la degustazione ci sarà Franco Santini, giudice internazionale in concorsi di wine&spirits. A seguire cena con menù scozzese preparata dalla padrona di casa, Eleonora Vigna, allietata da cornamuse e musiche celtiche. Questi i prodotti in degustazione:

il Talisker abbinato alla casata dei Greyjoy

Il Lagavulin abbinato alla casata dei Lannister

il Dalwhinnie abbinato alla casate degli Stark

l’Oban abbinato ai Guardiani della Notte

Affrettatevi: posti limitati!

Ada Nurzia bistrot

GAME OF WHISKIES

Sabato 15 febbraio 2020, ore 19:00 e a seguire cena ore 20:30

eventi prenotabili separatamente

Per info: 333 6544000

(#advertising)