Gallo di Tagliacozzo senza acqua e con linea elettrica in tilt, proteste dei residenti

Tagliacozzo. Proteste dei residenti a Gallo, frazione di Tagliacozzo, per la mancanza di acqua in una parte del paese e per la linea elettrica in tilt.

“I disservizi perdurano da quasi un mese, da quando c’è stata l’ultima abbondante nevicata”, racconta un cittadino, “per via del peso della neve sono caduti dai pali dell’illuminazione alcuni cavi. È stato un residente che ha cercato di arrotolarli e sistemarli. È successo in località Casali, nella zona tra il monumento e il cimitero. Si tratta di una zona abitata soprattutto da anziani. Uno di loro ha 95 anni. Siamo in attesa che il Comune venga a ripristinare il tutto”.