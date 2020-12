Gal Marsica: Marcello Gallese eletto vice presidente e nominata commissione identità

Avezzano. Dopo l’elezione unanime di sabato del nuovo e più snello CdA del Gal Marsica con la conferma alla Presidenza di Lucilla Lilli, si è tenuto oggi il primo CdA. Sempre all’unanimità è stato eletto Vice-Presidente il consigliere Marcello Gallese, imprenditore avezzanese ed importante socio del Gal Marsica.

Il nuovo Vice-Presidente dopo i ringraziamenti di rito ha voluto assicurare la massima collaborazione nell’attuazione del PSL ed in generale nella gestione del Gal Marsica “Bisogna ora accelerare – ha dichiarato Gallese – la fase della spesa: sono, anzi siamo, tutti a disposizione perché si vada a ritmo serrato in un lavoro intenso e proficuo fianco a fianco con la struttura tecnica e con i soci”. Il CdA, seguendo questa linea, ha immediatamente nominato la commissione di valutazione per il bando “Identità” scaduto appena la settimana scorsa con due pretendenti al luogo identitario dei Marsi: la Commissione stessa è stata convocata per il giorno 8 gennaio pv e si presume si arrivi in tempi rapidissimi all’assegnazione delle risorse.

Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente Lucilla Lilli per il brillante avvio del rinnovato CdA. Di seguito il nuovo organigramma completato oggi: Presidente Lucille Lilli, Vice-Presidente Marcello Gallese, Consiglieri Stefano Fabrizi, Nino Garofali e Fernando Gemini e, in ultimo, l’unica new entry, Federico Cecchini.