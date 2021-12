Gal Marsica, lunedì presentazione dei nuovi avvisi pubblici

Avezzano. Il 21 dicembre, alle 16,30, nella sede del Gal Marsica, saranno presentati nuovi avvisi pubblici, alcuni pubblicati ed altri da pubblicare. La presentazione si terrà sia in presenza che su piattaforma zoom.

Verrà successivamente inviato il link per l’accesso alla riunione tramite la piattaforma ZOOM.

BANDI:

APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 1 LABORATORIO DI COMUNITA: PROGETTO LABORATORI DI COMUNITA’ – LABCOM 2

APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI COMUNITA: PROGETTO LABORATORI DI COMUNITA’ DELLE AREE INTERNE RISERVATO ALLAREA INTERNA “VALLE GIOVENCO-VALLE ROVETO”

APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOITINERARIO ESPERIENZIALE DENOMINATO “ESPERIENZE MARSE IN RIFUGIO 2”

APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOITINERARIO ESPERIENZIALE DENOMINATO “ESPERIENZE MARSE IN SENTIERO 2”