Gal Marsica: incontro con la senatrice Di Girolamo e il consigliere Fedele del M5S

Avezzano. “Incontro molto utile al GAL Marsica: la sen. Gabriella Di Girolamo (eletta con il M5S in Abruzzo) insieme al Consigliere Regionale Giorgio Fedele hanno incontrato i vertici del GAL Marsica in occasione della visita presso la sede (Palazzo della Provincia ad Avezzano): per il GAL Marsica erano presenti Giuseppe Paris, direttore, Fernando Gemini, consigliere di amministrazione, Augusto Cicchinelli, manager animazione e comunicazione, Luca Piccirillo, manager Turismo, Francesco D’amore, Presidente CNA e socio GAL, Gianfelice Angelone, Presidente Confeuro Celano e socio GAL”. Lo scrive in una nota il Gal che continua:

Dopo la visita di rito alla struttura e l’inevitabile foto sull’immagine del Guerriero Marso, è iniziato un serrato e proficuo incontro nel quale il GAL Marsica ha presentato la propria linea di sviluppo ed il proprio Piano di Sviluppo Locale “La Terra dei [email protected]”.

Numerosissime sono state le questioni poste dalla senatrice Di Girolamo e da Giorgio Fedele che hanno seguito con grande attenzione la discussione in modo molto partecipato.

“Ho scoperto oggi, grazie all’invito del GAL Marsica – ha dichiarato la sen. Gabriella Di Girolamo – le numerose iniziative del GAL Marsica per lo sviluppo turistico e socio-economico, in chiave sostenibile, del nostro territorio rurale: ho ascoltato con grande interesse le proposte e sono a disposizione per quanto potrò fare nel mio incarico: ritengo anche che il mio impegno per il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara vada assolutamente in questa direzione”.

Dal canto suo Giorgio Fedele ha dichiarato: “Lo sviluppo locale portato avanti dal GAL Marsica va nella giusta direzione: del resto anche il sottoscritto è riuscito a far inserire in Regione, con proprio emendamento, alcune risorse per l’Incile ed i Cunicoli: occorre quindi unire le forze per l’unico e comune obiettivo dello sviluppo territoriale; per quanto mi riguarda sono a totale disposizione”.

Da parte di tutti è emersa la volontà di organizzare successivi incontri, vista la disponibilità e l’interesse della sen. Di Girolamo e del Cons. Reg.le Giorgio Fedele, nei quali approfondire le diverse tematiche emerse nel corso dell’incontro e, magari, assumere opportune iniziative.

Un grande ringraziamento quindi da parte dei rappresentanti del GAL Marsica per l’attenzione ricevuta considerato anche la inaspettata programmazione dell’incontro che, non ha consentito, la presenza del Presidente del GAL Lucilla Lilli che ha però espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa alla quale non ha purtroppo potuto partecipare.