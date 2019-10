L’assessore Di Girolamo è il nuovo presidente del Gal Gran Sasso Velino, prenderà il posto di Donatelli

Avezzano. Alessandra Di Girolamo, giovane laureata in economia e Commercio, assessore del comune di Tagliacozzo è il nuovo presidente del Gal Gran Sasso Velino. La decisione è stata presa dal consiglio d’amministrazione del Gal nella seduta di ieri a seguito delle dimissioni del Presidente Roberto Donatelli, dovute a motivi esclusivamente personali e già da tempo paventate.

“Ho lasciato il prestigioso incarico che mi era stato assegnato per motivi personali – ha dichiarato Donatelli – ed ho atteso a farlo per dare tempo al CdA di trovare la soluzione migliore: oggi, con l’elezione di Alessandra Di Girolamo, so di lasciare il GAL in ottime mani con la scelta di una giovane professionista capace e promettente che saprà dare in questo incarico il meglio di sé”.

Alessandra di Girolamo era già da tre anni amministratrice del GAL Gran sasso Velino ed è stata scelta proprio per la conoscenza del sistema GAL e del leader, per la sua competenza professionale e per la conoscenza del territorio essendo anche amministratrice pubblica. Alessandra Di Girolamo ha dichiarato subito: “Sono veramente onorata del prestigioso incarico che mi è stato conferito, incarico che per me rappresenta si un grande onore ma anche un grande onere dovendo raccogliere e proseguire l’azione di Presidenti miei predecessori come Bruno Petrei e Roberto Donatelli: metterò nella mia azione quotidiana tutto il mio entusiasmo nella convinzione di avere un CdA ed una struttura che sapranno sostenermi e coadiuvarmi nel difficile compito del rilancio del nostro territorio in un momento di grande difficoltà generale”.

“Ci apprestiamo in questi giorni – ha concluso di Girolamo – a dare l’avvio ai primi due progetti del GAL sul distretto Rurale e sullo sviluppo turistico sostenibile: un lavoro che ho seguito da consigliera e che, a maggior ragione, mi vede coinvolta, ancora di più nella responsabilità di Presidente”.

In questi giorni, effettivamente, viene convocato il primo work shop per dare il via ai primi due progetti già approvati dal CdA e contenuti nel piano di Sviluppo Locale “Il Distretto del Ben Vivere” del Gal Gran Sasso Velino, finanziato dal PSR 2014/20 della Regione Abruzzo: per questo prossimo incontro verrà data apposita comunicazione all stampa e ai soggetti interessati perché ci sia la più ampia partecipazione.