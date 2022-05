Gal Gran Sasso Velino, Paolo Federico è il nuovo presidente: “Si apre una nuova stagione”

L’Aquila. Si è tenuto ieri il Consiglio di Amministrazione del GAL GRAN SASSO VELINO, presso la sede sociale ed alla presenza di tutti i componenti, per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Consigliere anziano Rino Talucci ha illustrato brevemente lo svolgimento dell’ultima assemblea che ha portato alla nomina del CdA per poi proporre quale nuovo Presidente GAL PAOLO FEDERICO, Sindaco di Navelli, già componente del CdA dello stesso GAL (nella precedente programmazione 2007/2013), indicato dai Consorzi Forestali.

Sono intervenuti via via Maurizio di Marco Testa, Alessandro Marcangeli, Fabrizia Aquilio, David Filieri, Michele De capite Mancini, Pio Feneziani e Claudio Gregori: tutti hanno espresso parole di apprezzamento per la proposta che è stata quindi approvata per acclamazione.

Ha preso quindi la parola il neo-Presidente Paolo Federico: “Si apre oggi una nuova stagione per il GAL e per lo sviluppo locale e rurale del nostro territorio – ha esordito – grazie al cambiamento totale della governance che non è solo cambiamento di persone ma cambiamento di strategie: rimetteremo il territorio al centro dei fondi PSR.”

“Non si è trattato solo di riequilibrio territoriale – ha continuato il neo-Presidente – ma di scelte consapevoli: abbiamo oggi un CdA forte e finalmente rappresentativo con professionisti particolarmente motivati che ringrazio ad uno ad uno per la fiducia accordata: tutti insieme, fianco a fianco, con passione e competenza, cercheremo di dare un contributo concreto allo sviluppo territoriale cercando di spendere bene e velocemente le risorse che l’assessorato all’Agricoltura ci ha affidato: prometto, a nome di tutti, una gestione sana e trasparente delle risorse fino all’ultimo centesimo”.

“Fin da subito – ha concluso il Presidente Federico – avvieremo contatti con tutte le realtà territoriali, pubbliche e private, con le associazioni professionali, con i soci per una reale concertazione soprattutto in vista della imminente prossima programmazione”.

La prossima seduta eleggerà i vice-Presidenti, sempre unanimemente: si è infatti reso necessario un brevissimo rinvio solo per un approfondimento statutario.

Il CdA, all’unanimità, ha nominato coordinatore delle attività del GAL, pro-tempore ed a titolo gratuito e di assoluto volontariato, l’attuale responsabile di animazione e comunicazione Augusto Cicchinelli.