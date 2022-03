Gadget personalizzati: come trovare quello che rende felice il cliente

Il mondo dei gadget personalizzati è davvero variegato e ricco di proposte, grazie a cui è possibile assecondare qualunque esigenza in termini di marketing. Dalle tazze agli ombrelli, dalle chiavette usb ai lacci da collo personalizzati , ogni azienda ha l’opportunità di premiare i propri clienti più fedeli o di attirarne di nuovi con articoli promozionali di sicuro successo. Un esempio fra i tanti è offerto dai tappetini per il mouse, semplici ma proprio per questo decisamente utili, e soprattutto con caratteristiche tali da poter essere personalizzati in molti modi diversi. Grazie alla loro superficie ampia, infatti, consentono di riprodurre non solo scritte, ma anche immagini e loghi aziendali. Ci sono parecchie versioni a disposizione, una delle quali è rappresentata dal tappetino per il mouse pieghevole, che permette di riporre comodamente il dispositivo in caso di necessità.

Le proposte di Gadget365

Chi entra nel sito gadget365.it ha l’occasione di scoprire un vasto assortimento di articoli promozionali che possono essere personalizzati con soluzioni di qualità e a basso costo. Gadget365, infatti, è una realtà specializzata nella fornitura di prodotti per campagne di comunicazione tramite l’oggetto. Con più di 10 anni di esperienza, è un vero punto di riferimento nel settore, e fa parte di Assoprom, che è l’associazione che riunisce tutte le aziende più importanti del comparto.

I braccialetti come gadget promozionali

Nel novero dei gadget promozionali meritano di essere segnalati anche i braccialetti, accessori alla moda e pieni di colori, per altro declinati in tanti materiali differenti. Si tratta dei veri e propri evergreen in grado di riscuotere un notevole apprezzamento sia fra gli adulti che tra i più giovani. Questi accessori alla moda vengono indossati da uomini e donne di tutte le età: ovviamente vale la pena di curarne i dettagli e la qualità, per essere certi che vengano sfoggiati con orgoglio e, quindi, contribuiscano alla visibilità del marchio che si deve promuovere.

Le altre idee da ricordare

Anche le pen drive si dimostrano eccellenti gadget promozionali, utili sia in un contesto di lavoro che in molte altre occasioni. Questi dispositivi sono essenziali per soddisfare le necessità di archiviazione dei documenti e dei dati; grazie alle loro dimensioni compatte, possono essere portati ovunque e trasportati con facilità. Inoltre, permettono di realizzare qualunque tipo di personalizzazione. Decisamente diverse sono le sacche di corda, che aiutano a far conoscere i brand perché si usano in tanti luoghi differenti: al mare o in piscina, in palestra o al parco, in vacanza o durante una gita di un giorno. In tutti i casi, risultano degli accessori pratici che fanno della versatilità il proprio punto di forza, e in più hanno il pregio di costare poco. Anche i bambini vi possono fare affidamento, per esempio per conservare i propri giocattoli.

Un grande classico

I portachiavi, a loro volta, rappresentano un evergreen che non passa mai di moda, e sono oggetti promozionali di successo in virtù della loro funzionalità. Chi non ha mai avuto bisogno di un portachiavi nel corso della propria vita? Nel momento in cui si decide di sceglierli come gadget promozionali, vale la pena di conoscere le tante soluzioni alternative a disposizione: ci sono, infatti, portachiavi in metallo, in plastica o in legno, e alcuni modelli sono perfino dotati di una piccola torcia. Questi accessori possono essere regalati non solo ai clienti, ma anche agli altri soggetti che contribuiscono al successo di un’attività, siano essi i dipendenti, i fornitori o dei semplici collaboratori.

Quale gadget scegliere per spendere poco

Volendo cercare una soluzione poco costosa ma molto efficace, la scelta non può che ricadere sui lanyard, che sono quei lacci che si appoggiano sul collo e che permettono di mostrare il badge, di tenere le chiavi a portata di mano o di non riempire la tasca con il cellulare. Come si può intuire, si tratta di accessori che trovano nella versatilità il proprio aspetto peculiare. Non solo al collo: i lanyard, infatti, possono anche essere agganciati a una valigia, a uno zaino o a una borsa, così che il logo che si desidera mostrare risulti sempre visibile e possa essere notato da migliaia di persone, anche in luoghi geograficamente molto distanti.