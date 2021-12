Gadget, orologi e attestati di coraggio: vaccinati ad Avezzano i primi 64 bambini

Avezzano. Clown, gadget e attestato di coraggio per tutti i bambini che ieri si sono sottoposti alla vaccinazione anticovid. Sono infatti 64 i bimbi che ieri, nel centro vaccinale di via Fucino, alla scuola Collodi di Avezzano, hanno ricevuto la loro prima somministrazione. Numeri simili previsti anche per oggi. Per i bambini è stato autorizzato dall’Ema e dall’Aifa il vaccino pediatrico Pfizer: due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra.

La vaccinazione anti covid, che ha interessato i bambini dai 5 agli 11 anni, si è trasformata in un momento di festa, poichè ad accogliere i piccoli e i loro genitori c’è stata l’animazione dei volontari, del personale oltre che dei medici e degli infermieri, che li hanno accompagnati durante tutto l’iter. Presente anche l’amministrazione comunale. La consegna degli attestati è stata organizzata dalla Asl e il comune di Avezzano ha poi donato come premio ai bambini “coraggiosi” un orologio. Tutti i locali sono stati colorati e decorati a tema natalizio con Babbo Natale, per rendere l’atmosfera più accogliente e permettere ai bambini di vivere una vera e propria giornata Natalizia.