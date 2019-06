Futura L’Aquila, gli studenti dell’IIS Majorana alla tre giorni volta a promuovere l’innovazione didattica e digitale

Avezzano. I ragazzi e gli studenti dell’IIS Majorana alla tre giorni aquilana volta a promuovere l’innovazione didattica e digitale della scuola italiana.

Una manifestazione a livello nazionale, organizzata dal Miur, che si è svolta il 6-7 e 8 giugno: #Futura L’Aquila 2019 è stata la tre giorni di formazione, dibattiti, esperienze, dedicata al Piano nazionale per la scuola digitale con cui si è concluso l’anno scolastico 2018-2019.

Nell’ambito di questa manifestazione l’IIS Majorana è stato parte attiva in questa iniziativa: gli studenti sono stati protagonisti in alcune delle aree espositive proposte, in particolare hanno partecipato sia nell’area “Digital Circus”, in cui hanno dimostrato come si svolgono le competizioni nazionali di robotica Robocup Jr , sia nell’area “Buone Pratiche” con un progetto sull’utilizzo della realtà virtuale. Inoltre alcuni studenti del gruppo musicale il giorno 6 giugno hanno animato la manifestazione con i loro brani riscuotendo un grande successo.

Persino il Ministro dell’Istruzione Bussetti è rimasto colpito dai progetti presentati per la creatività dell’idea realizzata e per sue caratteristiche di alta professionalità.

I ragazzi presenti alla manifestazione #Futura L’Aquila a rappresentanza di tutto l’IIS Majorana sono stati Alessandro Bonanni, Daniele Ciccarelli, Alessandro Di Cicco , Alessandro del Rosso e Lorenzo Parente accompagnati dalle docenti Alessia Galli e Maria Antonietta Montanile.