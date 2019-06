Futsal Summer Camp a Celano, nasce il giardino estivo per bambini organizzato dalla Futsal School

Celano. Nasce il Futsal Summer Camp, giardino estivo per bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni di età. La Futsal School Celano non si ferma mai ed ha organizzato, per un’estate all’insegna dello sport, il primo Futsal Summer Camp. Location d’eccezione il parco giochi “Pappappero” in Via Tiburtina Valeria a Celano. A partire da lunedì prossimo 17 giugno e fino al 2 agosto si potrà partecipare, presso la struttura ludica, con spazi all’aperto e in caso di maltempo anche al coperto, al giardino estivo che punta ad essere il più divertente dell’estate 2019.

Educatrici ed istruttori daranno corso ad un programma ricco di attività. Sport, gioco, laboratori creativi e didattici si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8 e trenta del mattino fino alle 16 e trenta del pomeriggio. Ci sarà la possibilità di far pranzare i ragazzi all’interno della struttura. Ogni attività è stata studiata in dettaglio per rendere il soggiorno dei piccolini ma anche dei più grandi il più confortevole possibile e soprattutto senza momenti di noia.

Le uniche cose vietate all’ingresso saranno i cellulari perché lo spirito della Futsal School è sempre lo stesso, tornare ai giochi di un tempo quando senza tecnologia si socializzava e si cresceva in maniera sana e salutare. All’interno delle attività trovano spazio anche un baby park e un minicorso di inglese per rendere più ampia la gamma dei servizi offerti.

Per info e contatti questi sono i numeri di telefono di riferimento: 338.1942480 – 329.7090202.