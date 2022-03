“Futsal per la pace”, questa sera ospiti alla partita a Celano anche i bimbi ucraini

Celano. “Futsal per la pace” non si ferma. Questa sera alle 19 al Palasport di Celano, in occasione della gara di Coppa Italia -Fase Nazionale- tra Futsal Celano e Atletico Ciampino, saranno presenti sugli spalti, per sostenere la Futsal Celano, i bambini ucraini ospitati a Cerchio.

Ad annunciarlo è la stessa squadra, sulla pagina Facebook.

“Prima del fischio di inizio ci sarà un momento di condivisione per unire i nostri cuori ai loro e gridare insieme un inno alla pace”, si legge nel post.