Fusione scuole di San Vincenzo e Balsorano, il sindaco Lancia: fatto tutto per il bene dei ragazzi

San Vincenzo Valle Roveto. La fusione delle scuole primarie e medie di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto continua a far parlare di sì. Dopo i consigli comunali di martedì i due comuni rovetani hanno dato l’ok definitivo alla fusione che era stata bloccata dal Tar in quanto approvata solo dalle giunte. “Da tempo si sta cercando di chiudere questo accordo”, ha commentato il primo cittadino di San Vincenzo Valle Roveto, Giulio Lancia, “ma siamo stati osteggiati in mille modi già quando a San Vincenzo unimmo tutte le scuole delle frazioni.

Capisco che è difficile accettare di togliere un livello di scuola in un paese, lo abbiamo fatto noi per situazioni scolastiche inaccettabili che si erano venute a creare, e ora lo stiamo promuovendo al livello territoriale mettendo insieme le risorse e dando il meglio ai ragazzi. Quello chiuso con Balsorano è un accordo importantissimo che permetterà ai ragazzi di avere scuole sicure e dotate di palestre, laboratori e aule multimediale. Noi cureremo il trasporto e assicureremo un’offerta formativa più ampia per il bene dei ragazzi”.