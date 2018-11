Furto nella chiesa della Madonna del Passo, i ladri asportano un candeliere con le offerte

Avezzano. Durante la scorsa notte dei ladri hanno fatto irruzione nella chiesa della Madonna del Passo e hanno rubato un candeliere di legno con all’interno le offerte lasciate dai fedeli.

Il bottino però è stato magro, solo pochi spicci erano presenti all’interno del mobile di legno, che poi è stato ritrovato abbandonato nel mezzo di un prato, completamente distrutto, nel parco adiacente la parrocchia. Il parroco, che ha denunciato l’accaduto, lamenta ancora un forte degrado nel quartiere che, in mano alla delinquenza, la sera si trasforma in un posto molto pericoloso. Già in passato (qui) sollevammo le lamentele dei residenti per il degrado del villino Cimarosa e del parco che costeggia via cavalieri di Vittorio Veneto, che sfociò persino in uno scontro a sangue tra bande. I residenti lamentano infatti che nelle ore notturne quella diventi una piazza di spaccio, nonostante si trovi a pochi metri di distanza dal commissariato e dal comando della polizia locale.

In seguito alla denuncia l’amministrazione comunale provvide a far ripulire il parco pubblico, ma oggi gli abitanti del quartiere lamentano ancora la totale assenza di un sistema d’illuminazione, in un luogo pubblico dove il buio continua ad agevolare ed alimentare la delinquenza e lo spaccio, ma anche il bivacco di extracomunitari e tossicodipendenti.