Furto in pieno giorno in un appartamento, i ladri hanno agito in una casa del centro

Tagliacozzo. Un furto è avvenuto in pieno giorno in un appartamento di Tagliacozzo. I ladri hanno agito in una casa del centro senza preoccuparsi né dell’ora, della centralità della zona e del fatto che potevano essere visti. Infatti i malviventi sono entrati in azione in via Roma, intorno al civico 90.

A scoprire quello che era accaduto sono stati i proprietari dell’abitazione quando sono rientrati a casa per cena. Hanno trovato la casa a soqquadro e i cassetti nel caos. Hanno portato via tutto ciò che di prezioso si sono trovati davanti, soprattutto oggetti preziosi e denaro. Poi sono fuggiti lasciando dietro di loro la devastazione.