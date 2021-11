Furto e danneggiamenti in una palestra di via Pertini, Genovesi: “Città senza guida, nessuna sicurezza”

Avezzano. Furto e danneggiamenti nella sede di una società sportiva di Avezzano, alle porte della città. A “denunciare” pubblicamente l’accaduto è l’avezzanese Sante Baldassarre, titolare dell’attività “Vitamin Fitness House”, che questa mattina ha apostrofato l’accaduto con “i buongiorno nella nostra città”.

Nella scorsa tornata elettorale Baldassarre è stato anche candidato nelle fila coordinate dal candidato sindaco Tiziano Genovesi, esponente della Lega.

“Purtroppo la situazione ad Avezzano va sempre peggio”, commenta Genovesi, ora consigliere d’opposizione al Comune di Avezzano, “durante la campagna elettorale con Sante, in qualità di candidato, avevamo immaginato una città con una sicurezza diversa, con un tessuto sociale diverso. Sante è impegnato come imprenditore nello sport e avremmo voluto lavorare sulla sicurezza, puntando sulla prevenzione, che si fa anche dando centralità allo sport. Ad oggi, purtroppo, ad Avezzano non si può parlare di sicurezza perchè c’è un’amministrazione senza guida: un’amministrazione che pensa solamente ai rimpasti di giunta. È giunto il momento che facciano un atto d’amore nei confronti della città di Avezzano, dimettendosi e ridando la parola con il voto ai cittadini. Avezzano non può continuare a non avere una governance, un’amministrazione che non ha una visione politica. Avezzano merita un’amministrazione con un sindaco eletto e non con un sindaco sospeso che non dà la credibilità politica alla città per poter progredire. Tant’è vero che da fiore dell’occhiello d’Abruzzo siamo diventati fanalino di coda”.

I ladri che si sono introdotti nella palestra di via Pertini hanno forzato la porta d’ingresso, lasciando ingenti danni e hanno scassato il distributore delle vivande, in cerca di monete. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Avezzano per il sopralluogo.