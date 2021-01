Furto di termosifoni alla residenza per anziani dismessa, arrestati due marsicani

Avezzano. Stavano rubando una decina di termosifoni dalla residenza per anziani San Giuseppe, in via Toscana ad Avezzano. Li avevano già caricati in auto quando sono stati sorpresi dai carabinieri che li hanno arrestati in flagranza di reato.

Si tratta di due marsicani, Dario Ranalli e Armando Massimiani, rispettivamente 46 e 76 anni.

Ad allertare le forze dell’ordine sono state delle persone del posto, che già tante altre volte hanno segnalato movimenti sospetti nella vecchia R.A. dove l’amministrazione comunale si è ritrovata anche a dover murare le finestre per via di malviventi che spesso bivaccano all’interno.

I carabinieri della radiomobile della compagnia di Avezzano, agli ordini del capitano Luigi Strianese sono riusciti a fermarli prima che si allontanassero. Sono stati posti ai domiciliari e dovranno rispondere di tentato furto. Lunedì ci sarà la convalida dell’arresto davanti al magistrato.

I termosifoni in ghisa sarebbero potuti finire sul mercato nero dei metalli, purtroppo pratica diffusa nella Marsica e non solo.