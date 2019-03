Furto di arnie a Tagliacozzo, l’apicoltore: danno da 3mila euro, i colleghi mi hanno offerto nuovi sciami per ripartire

Tagliacozzo. Va a controllare le sue arnie e trova il cancello sfondato e due solo cassette. Aveva sistemato 11 arnie in un terreno alle porte di Roccacerro frazione di Tagliacozzo, ma quando è andato sul posto non ha trovato più nulla. “È stato uno spettacolo che non avrei mai voluto vedere”, ha raccontato Fabrizio Valente, agricoltore e apicoltore, “io ero andato per portare del cibo perché questo è un periodo in cui i fiori non ci sono ancora e spesso le api non hanno il cibo. Quando sono arrivato ho visto la situazione e ho capito quello che era accaduto. Probabilmente i ladri saranno andati con un furgone avranno portato via tutto, non ci potevo credere”.

Un danno non solo affettivo ma anche economico quello che ha colpito Valente al quale gli amici apicoltori hanno subito teso una mano. “Il danno ammonta a oltre 3mila euro tra beni sottrarsi e mancata produzione di miele”, ha continuato Valente, “l’unica cosa che mi ha fatto tornare il sorriso è stata la solidarietà dei tanti amici apicoltori. Ho ricevuto decine di telefonate di apicoltori che mi hanno offerto degli sciami per poter ricominciare e questo mi ha rincuorato”