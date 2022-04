Furti, rapine e minacce con il coltello a Cuneo, arrestato a Scurcola Marsicana

Furti rapine e droga nel Cuneese, arrestati tre giovani



Scurcola Marsicana. I carabinieri della compagnia di Saluzzo (Cuneo) hanno arrestato un italiano e due cittadini marocchini tra i 18 e i 21 anni per una serie di reati compiuti nel Saluzzese nei primi mesi dell’anno. Sono anche accusati di avere venduto hashish ad alcuni minori.

I tre sono stati individuati grazie ai sistemi di videosorveglianza di negozi e case che avevano derubato di notte: sono accusati di 8 furti in appartamenti e cantine (uno a Saluzzo, 7 a Verzuolo) dove hanno rubato abiti, biciclette, elettrodomestici. La rapina è avvenuta a febbraio quando in un’autostazione di Saluzzo hanno minacciato un sedicenne per portargli via il cellulare: “Daccelo o ti accoltelliamo” hanno detto al ragazzo.

Gli arresti, chiesti della Procura di Cuneo e autorizzati dal Gip del tribunale di Cuneo, sono stati eseguiti a Cuneo, Verzuolo e a Scurcola Marsicana (L’Aquila).