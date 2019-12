Furti natalizi a raffica, svaligiata casa al vicesindaco di Pescina. Allarme criminalità

Avezzano. Non si arresta l’ondata di furti che sta travolgendo la Marsica in questi giorni prefestivi. Oltre alle truffe messe a segno a Pescina, Villavallelonga e altri Comuni del territorio, continuano anche le azioni criminali di topi d’appartamento. Dopo l’avvocato di Celano Domenico Quadrato, a cui è stata rubata un’ingente somma tra denaro e gioielli, stavolta è toccato al vicesindaco di Pescina, Tiziano Iulianella.

I ladri hanno visitato l’abitazione in cui vive portando via soprattutto oro e preziosi. Non contenti, i malviventi hanno ripulito anche un altro appartamento della zona. Hanno poi tentato il colpo a una terza casa, ma stavolta è andata male perché sono stati costretti a fuggire. A Pescina è stato inoltre lanciato l’allarme dal primo cittadino Stefano Iulianella riguardo a tre truffatrici in giro per il paese che tentano di rapinare persone anziane con la scusa di un panettone in dono. Sui fatti indagano i carabinieri.