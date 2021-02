Furti in appartamento, i ladri vengono disturbati e scappano portandosi via il kirby

Trasacco. È successo lo stesso giorno in cui alcuni malviventi hanno fatto irruzione in casa del sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa. Presumibilmente si tratta degli stessi ladri, che, prima di entrare in azione, hanno fatto razzia in due abitazioni di Trasacco.

Ad essere prese di mira la casa della proprietaria di un bar e quella dei suoi genitori, poco distante.

I proprietari non erano in casa perchè usciti per lavoro.

A quanto pare i malviventi sono scappati senza prendere oggetti di particolare valore economico, per questo si pensa che siano stati disturbati da qualche rumore o da qualche vicino di casa che possa aver sentito qualcosa.

A casa della giovane donna di Trasacco però hanno rubato il kirby, l’elettrodomestico usato in cucina per le lavorazioni di pasta e dolci. Sugli episodi di Trasacco stanno lavorando i militari dell’Arma della locale stazione.

Potrebbero esserci delle testimonianze che raccontano di aver visto un’auto che è stata descritta nei particolari.

Esperienza più drammatica quella del sindaco De Rosa che i malviventi se li è ritrovati in casa, quando è tornata intorno alle 19.30. Per questo si pensa possano essere gli stessi “passati” per Trasacco, dove i furti sono stati fatti intorno alle 16.30. Il primo cittadino è riuscita a mettere in fuga i malviventi prima che rubassero cose di valore ma che nella fuga l’hanno strattonata.

Anche in quest’ultimo caso stanno lavorando i carabinieri della locale stazione. E anche in questo episodio è stata vista e segnalata l’auto con cui i malviventi sono fuggiti.