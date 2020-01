Furti e scassi su auto nella zona nord della città, denunciato 50enne avezzanese

Avezzano. Nei giorni scorsi il personale della squadra volante del commissariato della polizia di Stato di Avezzano ha identificato e denunciato G.M., 50enne avezzanese, ritenuto l’autore di vari furti e tentati furti avvenuti su veicoli parcheggiati in strada. Di recente, infatti, nella zona nord della città si sono verificati numerosi danneggiamenti, furti e tentati furti all’interno delle autovetture parcheggiate, che hanno destato malumore e disapprovazione nella comunità locale.

Domenica notte, il personale della volante, in via don Minzoni, ha fermato un uomo corrispondente alla descrizione fatta da alcune persone che, poco prima, avevano visto un individuo infrangere i finestrini di due autovetture in sosta. L’uomo, identificato per G.M., sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso e, pertanto, denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Nella serata di ieri, inoltre, è pervenuta alla sala operativa una segnalazione in merito alla presenza, sempre nella zona nord, di un uomo che, dopo aver infranto il vetro anteriore destro, stava rovistando all’interno di un’autovettura. La descrizione dell’autore del reato e le ricerche immediatamente attivate hanno consentito al personale della volante di individuare e fermare nuovamente G.M., il quale, anche in tale circostanza, è stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso. Lo stesso, inoltre, è stato riconosciuto come l’autore del furto.

Per quanto sopra, G.M. è stato di nuovo segnalato alla autorità giudiziaria, con richiesta di misure restrittive a suo carico, e gli attrezzi trovati in suo possesso sono stati sottoposti a sequestro.