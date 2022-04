Furti al cimitero e atti vandalici al parco giochi: il sindaco di Trasacco annuncia videosorveglianza

Trasacco. Furti a raffica al cimitero, il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, annuncia l’arrivo della videosorveglianza. “Vi comunico che in seguito ai numerosi furti verificatisi all’interno del cimitero di via Cifilanico, in settimana provvederemo all’installazione delle telecamere di videosorveglianza all’interno dello stesso”, ha scritto il primo cittadino.

Ieri, invece, il consigliere comunale Guido Venditti ha scritto sul gruppo Facebook in cui è raccolta la comunità di Trasacco: “Un appello a tutti i genitori che portano i bambini al parco giochi, di seguire i propri figli affinché non facciano danni, che si comportino in maniera educata, oggi un gruppo di ragazzi hanno rotto le porte del calcetto ed altri sono saliti sul ponteggio delle scuole (pericolosissimo), altri invece sono saliti in due sull’altalena utilizzata da bambini piccoli. Se continuiamo con questo comportamento saremo costretti di nuovo a chiudere il parco giochi”.