Furti a Collarmele, i carabinieri recuperano una parte dei bottini e denunciano 2 persone

Collarmele. È stato perquisito ed è stato trovato in possesso di gran parte della refurtiva che nelle scorse settimane è stata sottratta in paese. Diversi i furti che in questi giorni stavano creando preoccupazione tra i cittadini. Ora i carabinieri hanno individuato il responsabile e procederanno alla restituzione degli attrezzi e di altre cose ai legittimi proprietari.

È stato denunciato per furto e ricettazione un 32enne del posto, già con numerosi precedenti, legati sempre ai furti. Si tratta di una persona che ha anche avuto problemi di salute e quindi per un periodo era stato allontanato per delle cure.

Questa volta, però, sembrerebbe che ad aiutarlo nei colpi, tra cui uno a un imprenditore edile di origine avezzanese, ci sia stato un complice, sempre una persona del posto. Due le denunce depositate alla procura di Avezzano, dai carabinieri della stazione di Collarmele, al comando del maresciallo Antonia Di Genova.