Furgone prende fuoco in autostrada: autista in salvo, file chilometriche e disagi sull’A24

Tornimparte. Code chilometriche sull’autostrada A24 per via di un furgonato che ha preso fuoco mentre era in marcia. L’autista per fortuna è riuscito a fermarsi sulla corsia d’emergenza e a scendere dal mezzo.

Sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia stradale, in servizio sulle autostrade e il personale di Strada dei Parchi.

L’incidente è accaduto al Km 89+800, non lontano da Tornimparte, intorno alle sei.

Il furgone procedeva dall’Aquila, in direzione Roma.

Si sono create file chilometriche. Si tratta di un’area interessata dai lavori e in alcuni tratti non c’è corsia d’emergenza e pertanto è difficile far scorrere il traffico. Disagi per gli automobilisti, rimasti imbottigliati nel traffico.