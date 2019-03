Cercano i furbetti dei rifiuti ma trovano due spacciatori, uno dormiva in una cella frigorifera

Celano. Erano a caccia di furbi che abbandonano rifiuti nelle campagne del Fucino, ma hanno sgominato un traffico di sostanze stupefacenti tra Celano e alcune frazioni di Avezzano.

I carabinieri forestali della stazione di Avezzano hanno arrestato ieri sera un marocchino di 28 anni senza fissa dimora, che secondo quanto appreso dormiva sotto un ponte della Strada 36 a Borgo Ottomila, e, la sera prima, denunciato un 29enne sempre del Marocco, che dormiva in una cella frigorifera abbandonata.

Il primo è stato trovato in possesso di cento grammi di hashish, mentre il secondo deve rispondere di ricettazione essendo stato trovato con alcuni orologi e altri oggetti ritenuti provento di furto, oltre che con dieci grammi di hashish. I militari sono arrivati ai due dopo aver identificato, nei giorni scorsi, un altro marocchino di 37 anni, che dimorava in un immobile fatiscente in località La Stanga, vicino Celano, arrestato per spaccio di droga, che trasportava in bicicletta.