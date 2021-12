Fuori pericolo famiglia intossicata dal monossido, scatta quarantena: una figlia trovata positiva al covid

Cerchio. È fuori pericolo la famiglia originaria di Cerchio che l’altra sera è rimasta intossicata dal monossido di carbonio probabilmente a causa del malfunzionamento della caldaia.

Madre, padre, due figlie e una nipote stanno bene e sono stati dimessi tutti. Per loro, però, è in automatico scattata la quarantena, in quanto una delle figlie è risultata positiva al covid19. La famiglia si troverebbe ora in un’abitazione ad Avezzano.

I fatti risalgono all’altra notte, quando, il pronto intervento del capofamiglia ha evitato il peggio. È stato lui ad accorgersi dell’aria irrespirabile e ad aprire le finestre per permettere l’uscita del monossido di carbonio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano e il personale del 118 che ha trasferito tutti i componenti del nucleo familiare in pronto soccorso. La famiglia, che vive per motivi di lavoro in Venezuela, era da poco arrivata a Cerchio, per trascorrere le vacanze di Natale.

Dopo l’accaduto, i carabinieri sono andati in Comune per acquisire tutti gli atti che dimostrino l’abitabilità della casa.

