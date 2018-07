Fuori Moda è il nuovo singolo del rapper marsicano Ghost, il videoclip: una dedica all’Abruzzo (video)

Avezzano. E’ uscito il nuovo singolo del 24enne Antonio Spera, in arte “Ghost”. Si chiama “Fuori Moda” ed è un video-tributo alla sua regione: l’Abruzzo. Il filmato, infatti, è stato interamente girato nei luoghi chiave della nostra terra, dal monte Velino alla costa pescarese. “Il video è stata una vera e propria avventura”, spiega il cantante, “siamo partiti a piedi fino alla vetta del monte Velino per poter creare la metafora montagna/altezza cioè la voglia di salire, salire più sopra di qua. In seguito”, continua, “abbiamo scelto Pescara per le sonorità estive della canzone con cui il mare va a braccetto. Ci sono, inoltre, delle scene girate con la macchina al fine di creare un collegamento tra mare e montagna”.

Temi attuali quelli affrontati dal rapper nel suo nuovo pezzo, Ghost infatti racconta: “Nel singolo parlo della voglia di salire e di arrivare a un livello più alto. Non ascolto ciò che dice la moda ma seguo la mia ispirazione. Al giorno d’oggi, in un mondo in cui in molti si cimentano nel rap seguendo solo le ultime tendenze, io vado controcorrente: fuori moda appunto. Tra le righe”, aggiunge, “si possono trovare anche problemi personali e delle persone che mi sono accanto, costrette a spacciare o, purtroppo, entrate nel giro della droga”. Alla realizzazione del video hanno partecipato Alberto Di Pascasio e Alessandro Falcioni, il produttore: Mr. Bacon.

Ma conosciamo meglio il personaggio di Antonio Spera: il Ghost è nato nel 2014 insieme alle Alte Frequenze (Ghost, Jolly Joker, Stanny Wait) inizialmente solo per avere una valvola di sfogo ma anche un po’ per gioco. Intorno ai 12 anni ha cominciato a suonare la chitarra e a cantare. Ha fatto parte di diverse cover band rock e in seguito verso i 16 anni ha scoperto il rap e con le Alte Frequenze ha dato il via alle varie partecipazioni nei contest romani hip hop. “Il progetto futuro è solo quello di salire più sopra, quindi aspettatevi nuovi singoli”, conclude il rapper marsicano.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=5e1oHH9SusI&feature=youtu.be