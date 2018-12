Fuori dal Sisma: ad Avezzano un convegno sull’innovazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare

Avezzano. L’ Associazione Aiceberg presenta ad Avezzano il convegno Nazionale “Fuori dal Sisma: la sfida del futuro sull’innovazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e l’abbattimento delle barriere architettoniche”, grazie al bonus sisma e la cessione del credito.

Il convegno vuole far conoscere agli amministratori locali e a tutti i cittadini che vivono sia in abitazioni di tipo privato, che in condominio, che oggi c’è la possibilità concreta di riqualificare, innovare e ristrutturare la propria abitazione a norma di legge, avvalendosi della cessione del credito, pagando solamente una piccola quota e cedendo il proprio credito d’imposta senza aspettare i 5 o i 10 anni per scaricarlo dalla propria dichiarazione dei redditi.

Più nello specifico consente di effettuare subito lavori sia nella propria unita’ esclusiva che nelle parti comuni del proprio condominio, pagando solamente una percentuale dell’importo totale che va dal 15 a 25% circa.

Tutto ciò per l’associazione Aiceberg è già realtà, in quanto mette a disposizione dei condomini, dei tecnici, dei cittadini e delle aziende, la professionalità e collaborazione con alti esperti del settore per ottenere la cessione del credito a favore dei condomini.

Se ne parlerà domani in un convegno ad Avezzano, a partire dalle 9, nella sala Picchi del Palazzo Torlonia (ex Arssa). Modera l’incontro la giornalista Orietta Spera.