Fuori casa senza valido motivo, 30 le persone multate

Tagliacozzo. Non si arrestano i controlli capillari delle forze dell’ordine del territorio per. monitorare gli spostamenti in base al decreto anti coronavirus.

I carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, negli ultimi giorni, grazie ai controlli espletati nei vari comuni della giurisdizione hanno sanzionato diverse decine di persone per il mancato rispetto delle misure governative.

Sono circa 30 le persone sanzionate dopo i controlli e trovate in giro senza un valido motivo. Tra di loro almeno una decina sono stati denunciati, la motivazione era quella di andare a trovare dei parenti a casa.

Giornalmente nell’intera provincia sono centinaia i controlli effettuati da parte dei carabinieri delle compagnie e dei comandi di stazione volti a verificare il rispetto delle norme da parte dei cittadini fermati per strada e dei titolari degli esercizi commerciali. L’attenzione è particolarmente elevata da parte dell’arma dei carabinieri e lo sarà maggiormente in prossimità delle imminenti festività di Pasqua, con il controllo, anche con l’ausilio dell’elicottero, delle principali arterie stradali, nonché di quelle vie di comunicazione che permettono l’accesso in zone di montagna solitamente utilizzate per le gite fuori porta, proprio per prevenire l’errata convinzione di poter eludere, recandosi nei luoghi isolati, i predisposti controlli.