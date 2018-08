Fuori “Boomerang”, il nuovo singolo del rapper avezzanese Andy

Avezzano. Continua la scalata verso il successo di Andy, il rapper avezzanese i cui video sono oramai da tempo divenuti virali sul web. “Da bambino io sognavo spesso, ora sono grande ma è sempre lo stesso”, così rappa il cantante nel nuovo singolo “Boomerang“. Il video ufficiale, prodotto da Mr.Bacon con la regia di Andrea D’Amico e distribuito da Maldita Pobreza, è uscito ieri e in meno di 24 ore ha registrato numeri esorbitanti di visualizzazioni su Youtube.

Girato interamente nella provincia dell’Aquila, in particolar modo, nella città di Avezzano, il video vuole raccontare una storia: l’avventura di un bambino che sogna di “volare alto”, ovvero di raggiungere il successo. Ciò viene rappresentato dal rapace che all’inizio del filmato perde una piuma, la quale, simboleggia la musica. Il bambino inseguendola con dedizione riesce a superare tutti gli ostacoli che la vita gli mette davanti e dopo tanta fatica riesce a raggiungerla. Questi ostacoli, più grandi di lui e raffigurati dal muro presente all’interno del video, verranno superati anche grazie all’aiuto del suo compagno di viaggio. La piuma porta i due protagonisti in uno studio di registrazione e lì c’è la metamorfosi: i due bambini ora sono Andy e Mr.Bacon, adulti, perché la musica li ha resi grandi.

Boomerang così risulta essere estremamente attuale: ambizione, amicizia e bullismo sono le parole chiave che coloriscono testo, musica e video. Il bambino, infatti, non si ferma davanti a niente per raggiungere il suo sogno nonostante sia contornato da persone che non credono in lui e in quello che fa. Ma all’improvviso entra in gioco l’amicizia e i due ragazzi, accomunati dalla passione per la musica, si aiutano a vicenda per raggiungere la tanto ambita meta.

La coreografia di Boomerang è stata affidata a Eleonora Pacini e al suo corpo di ballo. La ballerina aquilana ha lavorato al fianco di Jovanotti, Nelly e Pharrell Williams agli Mtv Europe Music. E ancora con Kylie Minogue e molti altri artisti italiani e non.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=Rwdt7a82SYE