Funerali all’aperto e piazza gremita per l’ultimo saluto a Stefano De Gasperis il “gigante buono”

Avezzano. Funerali all’aperto e piazza gremita per l’ultimo saluto al “gigante buono”. Avezzano si stringe intorno a Stefano De Gasperis, storico ristoratore marsicano e conosciuto da tutti per la sua attività “Golden Park”. L’uomo, scomparso martedì notte a causa di uno schianto sulla strada per Collelongo, era amato e stimato da tutti.

I funerali si sono svolti nella chiesa Sant’Isidoro di Borgo via Nuova ad Avezzano. Una cerimonia celebrata all’aperto sulla piazza della chiesa in cui erano presenti sette sacerdoti legati a Stefano. Il rito funebre è stato presieduto da don Adriano Principe, che ha espresso parole di conforto per i familiari del “gigante buono” ricordando l’affetto e l’amicizia che lo legava a Stefano sin dall’infanzia. Presente anche il sindaco di Collelongo, Rosanna Salucci, che ha voluto ricordare un uomo buono e sempre con il sorriso.

La bara è stata scortata dai suoi colleghi paracadutisti e sorretta dai tanti che amici dell’avezzanese appassionato di sport e di montagna. Tanti i cittadini che si sono stretti con un abbraccio simbolico alla moglie, alla madre, al padre e al fratello del ristoratore. Il corteo funebre ha fatto sosta sosta davanti alla casa del 49enne.