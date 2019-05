Fumata bianca per il nuovo esecutivo di Avezzano con illustri riconferme e new entry

Avezzano – Le vivaci vicende politiche presso il comune di Avezzano fanno registrare una fumata bianca. L’esecutivo c’è e le deleghe pure. Le procedure sono in corso di definizione, per quanto riguarda la figura del vice sindaco è in atto un testa a testa Cipolloni-Cipollone- Presutti, mentre quasi certi gli altri assetti anche se potrebbe arrivare qualche cambiamento in zona cesarini. Del resto la politica non è statica, e su questo fronte Avezzano docet. E quindi l’esecutivo di fine maggio vede una conferma di Fabiana Marianella al bilancio e avrà anche i Lavori Pubblici, mentre alla new entry Katia Agata Spera l’assegnazione prevede i settori di cultura (curata dall’uscente Pierluigi Di Stefano), oltre alle pari opportunità. Francesca Novella, andrebbe invece ai servizi sociali e delega ai rapporti con l’Università. L’energico Crescenzo Presutti: arredo urbano, progetti strategici e affari legali, quanto a Lino Cipolloni andrà la guida della Polizia Locale, viabilità, patrimonio ed edilizia scolastica. L’avvocato Leonardo Casciere all’urbanistica, Emilio Cipollone: ambiente, verde pubblico, Riserva del Salviano e Sport. Il Sindaco Gabriele De Angelis manterrebbe ad interim la delega al personale.

Dunque manca un dettaglio non di poco conto, il vice sindaco che è oggetto di vivace discussione all’interno della giunta stessa. E proprio perchè è una nota particolarmente delicata, il Sindaco avrà optato ad agire per gradi. Risolta la giunta, la individuazione del suo vice non sarà certo poi un problema rilevante. Si è giunti dunque ad una soluzione, dopo una serie di bailamme e di prese di posizioni a tutto campo che hanno sicuramente continuato a caratterizzare la legislatura così variegata sin dal suo insediamento. Ma del resto la politica per chi la sà fare è l’arte del possibile, e quindi maidiremai.