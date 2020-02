Fulvia Tellone torna dietro le quinte dell’Ariston, la make up artist and hair stylist orgoglio marsicano a Sanremo

Avezzano. La make up artist and hair stylist Fulvia Tellone torna per il terzo anno dietro le quinte del palco dell’Ariston. La marsicana, da anni al fianco di Simone Belli, rappresenta uno dei profili più richiesti della SB – Agency.

Ieri sera la make up artist ha seguito Emma, super ospite della serata prima con il cast del film, poi sul palco dell’Ariston per festeggiare i suoi 10 anni di carriera portando i suoi più grandi successi. Un look inconfondibile dalla mano professionale della marsicana doc e di Simone Belli.

Lo scorso anno Fulvia Tellone ha seguito con la sua professionalità e bravura Francesco Motta, uno dei cantanti in gara della 69esima edizione del Festival nonché fidanzato dell’attrice Carolina Crescentini. Il cantautore pisano, ma di origini livornesi, ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Dov’è l’Italia”, grande successo della scorsa edizione del Festival.

Tra i personaggi seguiti a Sanremo anche il presentatore Pierfrancesco Favino, che quest’anno, nella prima serata della kermesse musicale condotta da Amadeus, è salito sul palco per presentare, insieme a Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti ed Emma Marrone, il nuovo film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”, pellicola che uscirà nelle sale il 13 febbraio.