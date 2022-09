Fulmine in Valle Roveto provoca corto circuito, in fiamme una cucina: appartamento inagibile

Balsorano. In fiamme un appartamento in Valle Roveto, per via di un corto circuito provocato da un fulmine caduto non molto distante. L’appartamento è stato reso inagibile e ora ci si sta attivando per trovare una sistemazione alla famiglia residente.

È accaduto a Balsorano, in una palazzina dove vivono due famiglie. Al momento del corto circuito per fortuna all’interno delle due abitazioni che vivono una al primo e una al secondo piano, non c’era nessuno. Sembrerebbe che non lontano sia caduto un fulmine che ha provocato un forte sbalzo di corrente. Nell’abitazione pare sia partito così un corto circuito che ha letteramente bruciato tutta la cucina.

Sul posto è stato subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e evitare quanto più possibile il dilagarsi dell’incendio. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Avezzano.

Arrivati subito anche i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, al comando del capitano Pierfranco Marianetti, per accertare l’accaduto e provvedere alla messa in sicurezza dei condomini. Nell’incendio non sono rimaste coinvolte delle persone, danni evidenti solo all’appartamento in fiamme, dichiarato inagibile.