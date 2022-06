Fugge nei boschi per non rientrare in carcere: catturato e arrestato a San Vincenzo Valle Roveto

San Vincenzo Valle Roveto. Aveva un permesso per allontanarsi dal carcere ma poi non è rientrato ed è scattata la “caccia all’uomo”. Alla fine i carabinieri lo hanno bloccato in montagna, aveva provato a scappare nei boschi. E lo hanno arrestato.

Un’imponente operazione dei militari dell’Arma della compagnia di Tagliacozzo, in Valle Roveto, dove si sono mobilitate diverse pattuglie per cercare un evaso.

Si tratta di una persona di mezz’età, originaria del posto, che si trovava ristretto in carcere. Era riuscito ad allontanarsi, dalle prime informazioni pervenute, grazie a un permesso ma poi quando non ha fatto rientro si sono mobilitati i carabinieri.

I militari agli ordini del capitano Michele Valentino Chiara hanno setacciato la Valle Roveto, ricca di verde e di boschi. L’uomo aveva provato a fuggire proprio in montagna. Raggiunto dai carabinieri, a seguito di un’attenta attività investigativa, è stato fermato e arrestato. Potrebbe trattarsi di un soggetto pericoloso socialmente.

Al momento i carabinieri non hanno diffuso informazioni ufficiali. Non si conosce il nome dell’uomo. L’operazione però, dato il numero degli uomini e delle pattuglie impiegate, non è passata inosservata nei piccoli centri della Valle Roveto. Sembrerebbe che l’uomo sia ancora alla caserma di Tagliacozzo, al comando della compagnia.