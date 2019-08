Fuga senza patente dopo l’alt, inseguito per un’ora e fermato dalla polizia locale giovane straniero

Tagliacozzo. Sorpassa a forte velocità una pattuglia della polizia locale e non si ferma all’alt intimato dagli agenti. È quanto accaduto sulla Tiburtina a Tagliacozzo, all’altezza del Rolling Park, intorno alle 13.

Immediatamente è scattato l’inseguimento del veicolo che si è lanciato a folle velocità nel traffico sorpassando imprudentemente diverse auto mettendo fortemente a rischio la loro stessa incolumità. Dopo diversi chilometri di inseguimento, sono iniziate le ricerche e alla fine il veicolo è stato rinvenuto all’interno di una stradina secondaria a Scurcola Marsicana, dove presumibilmente il conducente si era nascosto sperando di farla franca.

Dopo aver proceduto all’identificazione del veicolo e del conducente, di origini albanesi e residente a Tagliacozzo, gli agenti di polizia locale hanno accertato che lo sesso aveva la patente sospesa con provvedimento della prefettura di L’Aquila per guida in stato di ebrezza. Pertanto si è proceduto alla revoca della patente e al fermo del veicolo, nonché a tutte le sanzioni previste dal codice della strada per le infrazioni commesse.

“Ringrazio i colleghi per l’operazione svolta, segno tangibile che coloro che ancora in molti chiamato vigili urbani sono oggi agenti di polizia locale a tutti gli effetti”, così il comandante della polizia locale di Tagliacozzo ten. Paolo Ronci, “a tal proposito vorrei evidenziare che con l’organico quasi a piano regime i risultati si possono toccare con mano giorno per giorno”, conclude il comandante, “soprattutto tenendo conto della vastità del territorio di Tagliacozzo che richiede una maggiore e sempre più frequente attività di servizi di polizia che devono garantire l’ordine e la sicurezza pubblica”. (n.d.b.)