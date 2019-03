A fuoco centralina del metano per una fuga di gas, paura nel quartiere e residenti in strada

Avezzano. Va a fuoco la centralina del metano a causa di una fuga di gas. Paura nel quartiere di Pucetta e residenti in strada. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Avezzano che hanno scongiurato il peggio. A richiamare l’attenzione dei residenti, una esplosione seguita da un forte odore di gas provenire dalla zona di via Rosmini. È stato lanciato l’allarme e i residenti sono usciti di casa per capire che cosa stesse avvenendo.

C’è stato il rischio di una grossa esplosione. Sono stati attimi di panico fino a quando però non è arrivata una autobotte dei vigili del fuoco di Avezzano. Il fatto è accaduto intorno alle 13 di ieri. Il personale specializzato ha così desaturato la rete idrica in quel tratto e spento le fiamme, mettendo in sicurezza l’intera zona. Il peggio è stato quindi scongiurato e sono state avviate delle procedure di sicurezza.

Il tubo danneggiato è stato sigillato è la zona della centralina isolata. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco che stanno cercando di ricostruire l’accaduto per capire come possa essersi verificato una cosa del genere. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 14:30 quando gli inquilini sono rientrati in casa. Sono stati eseguiti anche i controlli la parte della società del gas che eseguirà ulteriori controlli.