Fuga di gas a piazza Torlonia, traffico in tilt e vigili del fuoco a lavoro (foto)

Avezzano. Già da qualche ora i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano sono a lavoro a Piazza Torlonia per una fuga di gas che c’è stata durante i lavori in corso sul tratto di strada che poi si ricongiunge a via Napoli.

Diverse le persone che si sono rese conto dell’accaduto per via del forte odore che si è propagato per tutta la zona. Al momento si sta impedendo ai più curiosi di avvicinarsi.

Non si sa ancora se durante i lavori che stanno interessando la strada sia stata danneggiata una conduttura di gas o a cos’altro può ricondursi la perdita. Disagi si stanno verificando alla viabilità.